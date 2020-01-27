الصليب الاحمر: نقل 4 جرحى إلى المستشفيات وإسعاف 8 مصابين في وسط بيروت

أعلن ​الصليب الأحمر​ انه "تعمل 5 فرق من ​الصليب الاحمر اللبناني​ على نقل الجرحى وإسعاف المصابين خلال مظاهرة ​وسط بيروت​"، مشيرا إلى انه "تم نقل حتى ​الساعة​ ٤ جرحى إلى ​المستشفيات​ و تم إسعاف ٨ مصابين". إضغط للمزيد

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