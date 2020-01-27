بري ردا على الجسر: حق التشريع مطلق لمجلس النواب

لفت رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ردا على عضو كتلة "المستقبل" النائب ​سمير الجسر​ في جلسة مناقشة الموازنة إلى انه "هناك عرفا بأنه بمجرد صدور مرسوم التكليف، ينتقل تصريف الاعمال من الحكومة القائمة إلى الحكومة الجديدة"، لافتا إلى ان "الحكم استمرارية والفصل بين السلطات قائم".

وشدد على ان "حق التشريع مطلق لمجلس النواب، لذلك الظرف استثنائي وأكثر من ضروري"، لافتا إلى ان "الحكومة أمامها 3 أو 4 أشهر من أجل نيل ثقة الناس والشعب وإذا لم يكن هناك من موازنة منتهية لن تستطيع هذه الحكومة التحرك".