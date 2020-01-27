اعتبر النائب ​سمير الجسر​ في كلمة له من ​مجلس النواب​ أن "جلسة اليوم غير دستورية "، مشيرا الى "اننا نسأل رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ هل هو يتبنى هذه ​الموازنة​ أو لا يتبنّاها"، لافتا الى أنه "كنّا من باب الضرورة نشرّع فيمكن عندها لدياب من باب الضرورة أيضاً استرداد الموازنة ولكنّ السؤال الأساسي هل يتبنى هذه الموازنة أو لا؟".

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كانت هذه تفاصيل خبر الجسر: جلسة اليوم غير دستورية ونريد أن نعرف ما إذا كان دياب يتبنى الموازنة أم لا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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