سأل عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب عماد واكيم، "بأي منطق تريد الحكومة إقرار موازنة لم تضعها هي؟ أليس من المفترض أن تضع خطّة إنقاذ اقتصاديّة نقديّة؟ وألا تعكس أي موازنة خطّة الحكومة ومقاربتها للحلول النهج نفسه؟".
وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "الأداء نفسه، الفساد نفسه والتسويف نفسه. هرطقات الأكثريّة الحاكمة"، مركّزًا على أنّ "الشعب انتفض ولن تستطيعوا الاستمرار".
كانت هذه تفاصيل خبر واكيم علّق على "هرطقات الأكثرية الحاكمة": بأي منطق تريد الحكومة إقرار موازنة لم تضعها هي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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