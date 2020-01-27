أكد رئيس الحكومة حسان دياب ان "لا شيء عادي في لبنان اليوم، كل شيء استثنائي وتعقيدات الظروف تملي علينا التصرف بمنطق الضرورة والعجلة"، لافتا إلى انه "نتمسك بالصلاحيات المعطاة لنا ونضع نصب أعيننا مصلحة البلد".
ولفت إلى ان "الحكومة في ظل وضعيتها الراهينة قبيل نيلها الثقة هي حكومة تصريف أعمال ويفترض ان يكون عملها محصورا باعداد البيان الوزاري وبالتالي لا يمكن لها المثول في جلسة مناقشة الموازنة العامة", وأكد انه "لن نعرقل موازنة أعدتها الحكومة السابقة وناقشتها لجنة المال واكتملت اجراءاتها".
في السياق، ردّ حسان دياب على نواب كتلة المستقبل بشأن ما اذا كان يتبنّى موازنة الحكومة السابقة، قائلا: "لو لم نتبنى الموازنة لما حضرنا الجلسة اليوم ".
كانت هذه تفاصيل خبر دياب: لن نعرقل موازنة أعدتها الحكومة السابقة وناقشتها لجنة المال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.