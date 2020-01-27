اللجنة الاسقفية لوسائل الاعلام: لاحترام رسالة الاعلاميين في تغطية التظاهرات

توقفت اللجنة الاسقفية لوسائل الاعلام في بيان اثر اجتماعها الاسبوعي، عند إنكباب الحكومة الجديدة على اعداد البيان الوزاري ، فأملت الانتهاء من هذا البيان واقراره بسرعة لينتظم عمل المؤسسات بعيداً عن المطوّلات والوعود الفضفاضة التي ملّ منها الناس والذين يريدون أفعالاً لا أقوالاً وتأكيد تحييد لبنان عن الصراعات وترجمة حقيقية للاصلاح وفق برنامج انقاذي ورؤية اقتصادية ومالية تطمئن اللبنانيين وتكتسب ثقة المنتفضين في الشوارع الرافضين النهج القديم والمطالبين بتصحيح السياسات المتبعة ووإسترداد الأموال المنهوبة، ومحاسبة القاسدين.
ولفتت إلى انها تراقب مداولات جلسة مناقشة الموازنة في ظل الاراء المتباينة حول دستوريتها او لا، ولاسيما في ظل حكومة لم تنل الثقة بعد. وثمنت انتظام عمل المؤسسات واقرار الموازنة بدلاً من الصرف على القاعدة الاثني عشرية، تأمل تخفيض أرقام الانفاق غير المجدي وتطبيق الاصلاحات الضرورية التي من شأنها وقف الهدر وتفعيل الرقابة والمحاسبة.
وشددت على ضرورة احترام رسالة الاعلاميين في تغطية التظاهرات. واعلنت إستنكارها الشديد للاعتداءات التي طالت بعض المؤسّسات والأملاك العامة والخاصة كما طالت عدداً من الاعلاميين والمصورين من مختلف وسائل الاعلام معبّرة عن ايمانها بدور السلطة الرابعة في نقل هواجس الناس والاضاءة على مكامن الفساد والتأكيد على حرية الرأي".
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