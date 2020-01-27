اللجنة الاسقفية لوسائل الاعلام: لاحترام رسالة الاعلاميين في تغطية التظاهرات

توقفت اللجنة الاسقفية ل​وسائل الاعلام​ في بيان اثر اجتماعها الاسبوعي، عند إنكباب ال​حكومة​ الجديدة على اعداد ​البيان الوزاري​ ، فأملت الانتهاء من هذا البيان واقراره بسرعة لينتظم عمل المؤسسات بعيداً عن المطوّلات والوعود الفضفاضة التي ملّ منها الناس والذين يريدون أفعالاً لا أقوالاً وتأكيد تحييد ​لبنان​ عن الصراعات وترجمة حقيقية للاصلاح وفق برنامج انقاذي ورؤية اقتصادية ومالية تطمئن اللبنانيين وتكتسب ثقة المنتفضين في الشوارع الرافضين النهج القديم والمطالبين بتصحيح السياسات المتبعة ووإسترداد ​الأموال المنهوبة​، ومحاسبة القاسدين.

ولفتت إلى انها تراقب مداولات جلسة مناقشة ​الموازنة​ في ظل الاراء المتباينة حول دستوريتها او لا، ولاسيما في ظل حكومة لم تنل الثقة بعد. وثمنت انتظام عمل المؤسسات واقرار الموازنة بدلاً من الصرف على ​القاعدة الاثني عشرية​، تأمل تخفيض أرقام الانفاق غير المجدي وتطبيق الاصلاحات الضرورية التي من شأنها وقف الهدر وتفعيل الرقابة والمحاسبة.

وشددت على ضرورة احترام رسالة الاعلاميين في تغطية ​التظاهرات​. واعلنت إستنكارها الشديد للاعتداءات التي طالت بعض المؤسّسات والأملاك العامة والخاصة كما طالت عدداً من الاعلاميين والمصورين من مختلف وسائل الاعلام معبّرة عن ايمانها بدور ​السلطة​ الرابعة في نقل هواجس الناس والاضاءة على مكامن ​الفساد​ والتأكيد على حرية الرأي".