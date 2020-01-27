لفت النائب ​فؤاد مخزومي​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "مناقشة ​الموازنة​ التي وضعتها ​حكومة​ مستقيلة وتناقشها حكومة لم تنل الثقة النيابية بعد ولن تتحمل مسؤوليتها هو أمر لم يحصل في تاريخ الحكومات ومناقشة الموازنة بهذا الشكل غير الدستوري"، معلنا أنه "وعليه لن اشارك في الجلسة النيابية اليوم".

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كانت هذه تفاصيل خبر مخزومي أعلن أنه لن يشارك في الجلسة النيابية المخصصة لمناقشة الموازنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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