افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​مجلس النواب​، عن اكتمال النصاب القانوني مع وصول نواب من ​كتلة المستقبل​ النيابية، مشيرا الى ان "جلسة مناقشة ​الموازنة​ ستبدأ بعد لحظات". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: إكتمال النصاب في مجلس النواب وجلسة مناقشة الموازنة ستبدأ بعد لحظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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