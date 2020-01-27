افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بأنه "يسجل في هذه الاثناء تحركا للآليات الاسرائيلية خلف الجدار العازل ما بين تلال ​العديسة​ ومستعمرة المطلي مرروا ب​بوابة فاطمة​ ، كما وتعمل احدى الورش على تأهيل الطريق الترابي مقابل بلدة العديسة باتجاه مستعمرة ​المنارة​، بالتزامن يسجل تحليق للطيران الحربي الاسرائيلي في سماء المنطقة وفوق قرى وبلدات منطقة مرجعيون".

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: ورشة اسرائيلية تعمل على تأهيل الطريق الترابي مقابل العديسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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