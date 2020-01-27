حسن مراد :استعادة الأموال المنهوبة يجب أن يتصدر المطالب المحقة للحراك

رأى الوزير السابق ​حسن مراد​ عبر موقع التواصل الإجتماعي ان "استعادة ​الأموال المنهوبة​ وتحديدا التي خرجت من ​لبنان​، يجب أن يتصدر المطالب المحقة للحراك وعندها يمكن أن نبشر بأنه بدأ يأخذ المنحى الحقيقي في طريق محاسبة الفاسدين الذين قاموا بهدر ونهب أموال ​الدولة​ ومحاكمتهم بعد رفع أي غطاء عنهم، وهذا مطلب كل حريص على الوطن بعيدا عن أي اصطفاف طائفي".

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