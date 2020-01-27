أعلنت مصادر ​تيار المستقبل​ في تصريح لقناة "الجديد" ان "كتلة "المستقبل" أبلغت رئيس مجلس النواب بري انها ستشارك في الجلسة النيابية​​​​​​".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر تيار المستقبل لـ"الجديد": كتلة "المستقبل" أبلغت بري انها ستشارك في الجلسة النيابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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