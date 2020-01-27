النشرة: موظفو عدلية زحلة نفذوا وقفة احتجاجية امام قصر العدل

افاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة بأن "موظفي عدلية زحلة نفذوا اعتصاماً امام ​قصر العدل​ في زحلة، احتجاجاً على حرمانهم حقوقهم في تأمين مناخ مناسب للعمل وطالبوا ​الدولة​ ب​الكهرباء​ والتدفئة وموقف للسيارات وغيرها من الضروريات والحقوق البديهية".

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