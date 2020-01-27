شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل البرلمان" تستكمل مناقشة قرض لـ"سكك حديد العاشر" بحضور كامل الوزير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استكملت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب هشام عبد الواحد، مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 661 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض ائتمان المشترى بشروط تفضيلية لمشروع سكك حديد العاشر من رمضان، بين حكومة جمهورية مصر العربية "وتمثلها وزارة النقل" بصفتها المقترض، وبنك الاستيراد والتصدير الصينى بصفته المقرض بمبلغ 461 مليون دولار أمريكي، والموقعة بتاريخ 16/1/2019، وذلك بحضور كامل الوزير وزير النقل والمواصلات.

ومن ناحيته، أكد هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، أهمية استكمال تطوير منظومة السكة الحديد بقوة والدفع للأمام وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، قائلا "مصر هتكون أحسن بلد فى الدنيا 2030 برجالها الوطنيين المخلصين"، واستكمل: "الموضوع فى منتهى الخطورة، الرئيس السيسى وعد المصريين بسكة حديد جديدة قريب، عايزين نشوف دا ونساعد فى هذا الاتجاه".

Advertisements

وكانت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، قد أجلت فى اجتماعها المنعقد أمس، برئاسة النائب هشام عبد الواحد، لمناقشة الاتفاقية، لحين حضور رئيس الهيئة، لتوجيه عدد من الأسئلة والاستفسارات من قبل اللجنة على القرار، منها طريقة سداد القرض، وتحديد سعر التذكرة، والضمان السيادى الخاص بالقرار، وشدد الأعضاء على عدم الموافقة على أى قرار معروض أمام اللجنة، إلا بعد مناقشته من كافة أبعاده.

كما تبحث اللجنة أيضاً فى اجتماع اليوم، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 14 لسنة 2020، بالموافقة على إتفاقية التسهيلات الائتمانية لتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة بين السكك الحديدية الوطنية المصرية والبنك المجرى للتصدير والاستيراد وبنك الاستيراد والتصدير الروسي بمبلغ مليار و16 مليون و50 ألف يورو، الموقعة بتاريخ 12/12/2019.