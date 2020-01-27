شكرا لقرائتكم خبر عن جرائم العثمانلى ضد الأطفال.. أكثر من 2 مليون طفل عامل فى تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح النائب بحزب الشعب الجمهوري التركى تكين بينجول، قضية ارتفاع عمالة الأطفال فى تركيا أمام البرلمان، كاشفًا أن 426 طفلًا عاملًا فقدوا حياتهم خلال السبع سنوات الأخيرة.

وأكد بينجول في تصريحات نقلها موقع تركيا الآن أن 59 طفلًا فقدوا حياتهم في 2013، وفي عام 2014 مات 54 طفلًا، و63 في 2015، و56 في 2016، و60 في 2017، كذلك فقد 67 طفلًا حياتهم في 2018، وفي 2019 مات 67 طفلاً، مشيرًا إلى أن كل هؤلاء الأطفال فقدوا حياتهم أثناء عملهم.

وكشف النائب بحزب الشعب، أن عدد البنات اللاتي فقدن حياتهن أثناء العمل، ارتفع إلى 3 أضعاف، مرجعًا ذلك إلى الاستغلال المكثف للفتيات، خاصة في القطاع الزراعي.

وقال بينجول، إن هناك أكثر من 2 مليون طفل عامل في تركيا، وذلك مع ارتفاع معدل عمالة الأطفال من 20.3 % في عام 2017 إلى 21.1 % عام 2018، ما يعنى أن عدد الأطفال العاملين زاد بنسبة 7 آلاف شخص في سنة واحدة.

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كان تقرير صادر عن دورية نسمات للدراسات الاجتماعية والحضارية، كشف أن عدد الأطفال بسجون النظام التركي كان في شهر مايو 2018 يبلغ 705 أطفال حسب بيانات وزارة السجون التركية، مضيفًا أن عدد الأطفال دون سن السادسة المحتجزين مع أمهاتهم بالسجون بلغ في أغسطس الماضي 864 طفلًا، نتيجة حملة الاعتقالات التي استهدفت المنتمين إلى حركة الخدمة، بينهم 149 رضيعًا لم يتجاوزوا العام الواحد.