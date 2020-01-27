شكرا لقرائتكم خبر عن صناعة البرلمان تستدعى نيفين جامع لسؤالها حول منحة بـ50 مليون يورو منذ 2012 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب التحية للجنة الخطة والموازنة بالمجلس، بعد اكتشافها وجود منحة من الاتحاد الأوروبى لوزارة الصناعة بمبلغ 50 مليون يورو منذ عام 2012 لم يتم استخدامها حتى الآن، ومدتها 10 سنوات، معلنا تضامنه التام مع مطالبة لجنة الخطة بفحص هذه المنحة، وتحديد أسباب عدم الاستفادة منها حتى الآن وتحديد المسؤل عن ذلك.

وأكد "عامر" ، في بيانا له اليوم، أن اللجنة سوف تستدعى الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة ليس لمعرفة حقيقة هذه المنحة فقط، ولكن لمواجهة جميع الأموال، سواء كانت قروضا او منحا تتعلق بقطاع الصناعة لمعرفة مدى استفادة هذا القطاع منها.

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ووصف "عامر"، عدم استخدام هذه المنحة لصالح الصناعة المصرية بالكارثة المفزعة التى تتطلب محاكمة كل من تسبب فيها متسائلا : كيف يتم ذلك ففى الوقت الذى تتحمل فيه الدولة أعباء الفوائد الضخمة الكبيرة على الاقتراض الخارجى نجد منحة تصل إلى 50 مليون، ولاتتحمل الدولة أى أعباء عليها ولا يتم الاستفادة منها.

كانت قد شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد امس برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة، مناقشات ساخنة أثناء بحث ومناقشة الحسابات الختامية للموازنة العامة لوزارة التجارة والصناعة عن السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2019، بعد أن وجه سالم تساؤلا لمسئولى الوزارة عن مبلغ 187 مليون جنيه، والذى تضمنته الموازنة الخاصة بالوزارة والمستخدم منة مبلغ 5 ملايين جنيها فقط.