خنازير تهدد الرباطيين.. وزارة “أخنوش”: واعون بالإشكالية وبهموم وتخوفات السكان

خرجت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (قطاع المياه والغابات)، اليوم الإثنين لتوضح بخصوص تكاثر أعداد الخنزير البري، بمحاذاة حي الرياض بالرباط.

وقالت الوزارة في بلاغ لها، إنه على إثر صدور مقالات ببعض الصحف المغربية بخصوص ظهور أعداد من الخنزير البري، بمحاذاة حي الرياض بالرباط، وكذا تداول بعض الصور ومقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تبين خنازير برية بمقربة من هذه الأحياء السكنية، فإنها توضح أنه، “تم تصنيف منطقة دار السلام وضواحيها “كمناطق سوداء” من حيث تكاثر أعداد الخنزير البري”.

وأوضحت الوزارة، أنه “يتم سنويا تنظيم برنامج خاص للإحاشات بهذه المناطق”، مضيفة، “بشكل عام وفي إطار استراتيجية قطاع المياه والغابات الهادفة إلى تتبع وضبط أعداد الخنازير، يتم اعداد برامج سنوية للتدخل خصوصا في المناطق التي تعرف تكاثر الخنزير”.

وأفادت الوزارة أنه خلال موسم القنص 2018/2019، نظمت بالمنطقة وضواحيها 8 احاشات للخنزير البري، تم خلالها قنص 36 خنزيرا، وخلال الموسم الحالي نظمت بالمنطقة أربعة 4 إحاشات للخنزير البري، تم خلالها قنص 32 خنزيرا.

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وختم البلاغ بالتأكيد على أن، “قطاع المياه والغابات واع بالإشكالية المطروحة، وبهموم وتخوفات السكان، وأنه اتخذ الاجراءات الادارية والتقنية اللازمة للاستجابة لانتطاراتهم”.

وكان مستشارو فيدرالية اليسار في العاصمة الرباط، حذروا من ظهور خنازير برية بشكل غريب، قد تشكل خطرا على سلامة المواطنين.

وأوضح عمر بلافريج، عن فيدرالية اليسار، في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، “فايسبوك”، منذ أيام، أن مستشاري فيدرالية اليسار بمقاطعة “أكدال الرياض”، في العاصمة الرباط، توصلوا بشكايات العديد من السكان، القاطنين بالقطاع 23 بحي الرياض، تفيد بوجود مجموعات من الخنازير البرية من الحزام الأخضر.