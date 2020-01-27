دول تتدخل لإجلاء رعاياها من ووهان الصينية بسبب كورونا وسفارة المغرب في بيكين تطمئن

وسط تزايد المخاوف الدولية من فيروس كورونا، وتدخل عدد من الدول لإجلاء رعاياها من مدينة ووهان الصينية، التي تسجل أكبر عدد من المصابين، حيث فرضت الصين الحجر الصحي، لا زال المغرب مترددا في إجلاء مواطنيه من هذه المحافظة التي تضم أزيد من مائتي طالب مغربي.

وأعلنت سفارة المغرب في الصين، صباح اليوم الإثنين، عن إضافة رقمين جديدين للأرقام المخصصة لاستقبال مكالمات المغاربة في الصين، من أجل التجاوب معهم واستقبال طلباتهم.

إضافة أرقام هواتف جديدة لاستقبال اتصالات مغاربة الصين، يأتي في الوقت الذي أطلق الطلبة المغاربة نداءات استغاثة متواصلة، مطالبين بتدخل عاجل من سفارة المغرب في الصين، لاستقبال اتصالاتهم وتوفير الغذاء لهم، وترحيل من يودون العودة للوطن منهم.

وتأتي الخطوة المغربية الجديدة، في الوقت الذي أعلنت السلطات الفرنسية، عن إجلاء رعاياها من مدينة ووهان الصينية، بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد.

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وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين، أمس الأحد، إن قدرة فيروس كورونا على الانتقال تزداد قوة، وإن عدد حالات الإصابة بالعدوى قد تواصل الارتفاع، وذلك بعدما أصاب الفيروس أكثر من ألفي شخص، وأودى بحياة 56 آخرين في الصين وحدها.د

وتم الإبلاغ عن عدد محدود من الإصابات خارج الصين، وذلك في تايلند وأستراليا والولايات المتحدة وفرنسا، في الوقت الذي فرضت عدد من الدول إجراءات مشددة لتفتيش المواطنين القادمين من الصين في مطاراتها.