إيران: انزلاق طائرة ركاب أثناء هبوطها دون إصابات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - خرجت طائرة ركاب إيرانية، اليوم الإثنين، عن مسار هبوطها على المدرج، للتجاوزه إلى شارع عند مدخل مدينة معشور، جنوبي البلاد، التي كانت متجهة إليها من العاصمة طهران.
وعلى ما يبدو، فإن الطائرة قد انزلقت عن مسارها أثناء الهبوط، بسبب عدم بروز عجلاتها من جسم الطائرة، ما تسبب بالحادث الطفيف.
ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات، وخرج الركاب من الطائرة بهدوء من باب أمامي وآخر قرب أحد جناحي الطائرة، وكانوا يحملون بعض الأمتعة، وفقا للقطات نشرها موقع التلفزيون الرسمي على الإنترنت.
وأظهرت لقطات أخرى مواطنين يساعدون الركاب بعد خروجهم.
وقال مدير المطار، محمد رضا رزانيان، إن جميع الركاب خرجوا من الطائرة بأمان.
يبدو أن إيران كانت على شفا كارثة حقيقة، حيث أظهرت صور الطائرة وقد توقفت بالقرب من منطقة مأهولة.
ويأتي الحادث في وقت لا تزال فيه إيران تتعامل مع آثار الإسقاط العرضي لطائرة ركاب أوكرانية في طهران، والتي أسقطها الحرس الثوري في وقت سابق هذا الشهر، عن طريق الخطأ، بعدما كانت البلاد في حالة تأهب لضربة أميركية إثر توترات متصاعدة مع الولايات المتحدة، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها الـ 176.
وقال التلفزيون الإيراني الرسمي إن طائرة الركاب فقدت عجلات الهبوط أثناء هبوطها اليوم الإثنين.
ولم تظهر أي عجلات في صور الطائرة بعد الحادث، لكن لم يتضح ما إذا كانت تعطلت أو دمرت خلال ارتطام الطائرة بالأرض في حوالي الساعة 9:30 صباحا بالتوقيت المحلي.
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