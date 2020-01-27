القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب عامل بجروح في ورشة بناء بمدينة حيفا نقل على إثرها للمستشفى، صباح اليوم الإثنين. وأفاد الناطق بلسان "نجمة داوود الحمراء أن "المركز في منطقة الكرمل تلقى بلاغا مفاده إصابة عامل (19 عامًا) برافعة شوكية، خلال عمله في ورشة بناء في حيفا، وصفت جروحه بالمتوسطة وإصابة بالقسم السفلي من جسمه، وعليه هرع طاقم من المسعفين والمضمدين التابع للمركز إلى مكان الحادث، وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصاب، ومن ثم تم نقله إلى مستشفى 'رمبام' لتلقي العلاج الطبي اللازم". وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث، وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث. يذكر أن غالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم فلسطينيون وأجانب. هذا، وتجدر الإشارة أن إلى 47 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث العمل بورشات البناء في البلاد خلال العام الماضي 2019، ما يعني ارتفاعا جديا مقارنة مع العام الذي سبقه 2018 إذ لقي 38 عاملا مصارعهم، و36 عاملا في العام 2017.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حيفا: إصابة عامل برافعة شوكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.