الناصرة: الحُكم على متهمين بجريمة قتل ارتكبت قبل 5 أعوام

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المُزمع أن تصدر المحكمة المركزية في الناصرة، اليوم الإثنين، حكمها في على المتهمين بالتورط في جريمة قتل الشاب تامر فاروق حجير.
وفي التفاصيل، تُصدر المحكمة المركزية في الناصرة حكمها على كل من إبراهيم سليمان وصالح سليمان ومحمد كنعان من سكان المدينة، بعدم أن نسبت إليهم النيابة العامة في لائحة الاتهام تهمة قتل الشاب تامر حجير قبل نحو 5 أعوام.
ويُستدل من لائحة الاتهام أن الجريمة ارتُكبت على خلفية "رفض إبراهيم سليمان خطوبة قريبته لشقيق الضحية".
يذكر أن الشاب تامر حجير (25 عامًا) من سكّان الناصرة، قُتل في جريمة إطلاق نار في حي الصفافرة بالمدينة يوم 30 آب/ أغسطس 2015.
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