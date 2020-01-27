الاحتلال يعتقل 19 فلسطينيا بالضفة منهم أسرى محررون

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ فجر اليوم الإثنين، 19 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة، مواصلة مداهماتها لمناطق مختلفة، معظمها في محافظة جنين.

وشملت حملة الاعتقالات أسرى محررين، ومعتقلين سياسيين سابقين لدى الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية برطعة غربي جنين، وشنت حملة اعتقالات طالت: منير ناصر علاقمة، ومحمد ناصر علاقمة، وبرهان عزات قبها، ومصطفى يحيى قبها، ومحمد عبد النور قبها، ومنتصر فريد قبها، ومحمد إبراهيم قبها، وأيمن توفيق قبها، ويوسف عصام قبها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر أكرم أبو سرور، بعد اقتحام منزله في بيت لحم، وتخريب محتوياته.

واعتقلت قوات الاحتلال، المعتقل السياسي لدى السلطة، المفرج عنه قبل أيام، معتصم أبو عليا، من قرية المغير شرق رام الله، وأحمد الطريفي من عين يبرود.

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وتصدى الشبان لقوات الاحتلال التي اقتحمت حي البالوع برام الله، وألقوا عليها الحجارة والزجاجات الحارقة.

واعتقلت قوات الاحتلال من مخيم جنين إبراهيم عماد العامر، والأسيرين المحررين الشقيقين نضال وأيوب يعقوب انفيعات من بلدة يعبد.

ومن بلدة دورا جنوب غرب الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمود دمحان الفسفوس، ومن مخيم الفوار جنوبا الشاب يزن عز الدين تيلخ (21 عاما)، بعد تفتيش منزليهما.

وفي السياق، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، وأوقفت مركبات المواطنين، وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة رمانة غرب جنين، وأخطرت أربعة منازل بالهدم خلال أيام، وهي للمواطنين: يوسف أسعد الرفاعي، وطارق وربيع عبد الرزاق أبو حماد، ومصطفى تيسير أبو حماد.