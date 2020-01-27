بالصور.. محافظ تعز يتفقد مشروع طريق "عليافه" الإستراتيجي في مديريات الشمايتين والمواسط

الإثنين 27 يناير 2020

زار محافظ تعز نبيل شمسان، عدد من المناطق في مديريات المواسط والشمايتين و تفقد طريق "عليافه" التي تربط بين عدد من المديريات وقدس والمذاحج وصولا الى عزلة بني غازي.



وأكد المحافظ إن الزيارة تهدف إلى الإطلاع على طبيعة الأوضاع في هذه المديريات والطرق التي يجري العمل فيها وتجاوبا مع المبادرات المجتمعية معتبرا العمل في طريق (عليافه) يخفف معاناة المواطنين.

ونوه المحافظ شمسان الى أن السلطة المحلية ستعمل على الحصول على الدعم المطلوب لإنجاز هذا الطريق الإسترتيجي الذي يربط مديريات الشمايتين والمواسط و الصلو وسامع والمعافر.

وقال خلال زيارته " إن زيارتنا لهذه المنطقة تأتي تجاوبا مع المبادرة المجتمعية التي أطلقها ابناء المناطق المستفيدة من طريق (عليافه) واستشعارا لمعاناة المواطنين لما يعانوه من صعوبة التنقل ووعورة الطريق، فمئات الطلاب والطالبات الذين ياتون كل يوم من عزل قدس والمداحج للدراسة في جامعة تعز (فرع الحجرية التربه ) يعانون من بعد الطريق ومشقتها وبدل ان يقطعون مسافات بسيطة يضطرون لقطع مسافات بعيدة.

واعتبر المحافظ شمسان أن انجاز هذا الطريق الاسترتيجي سيمثل أهمية مجتمعية ويخفف المعاناة عن المواطنين وسهولة تدفق الخدمات والسلع بين الشمايتين و المواسط والعزل المحيطة بها.

الى ذلك، تكمن الأهمية الأساسية لهذه الطريق الوعر التي يبلغ طوله أكثر من 4 كيلو ومائتان متر وتصل بين مديريتي الشمايتين والمواسط كما ستربط هاتين المديريتين بعدة مديريات مثل الصلو وسامع والمعافر وستختصر الكثير من الوقت وصولا الى مدينة التربة التي تتوفر فيها الخدمات الحكومية والخاصة الصحية والتعليمية.

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رافق المحافظ في زيارته التفقدية مدير مديرية الشمايتين عبد العزيز الشيباني وقائد فرع قوات الأمن الخاصة العميد جميل عقلان والاستاذ نجيب سميح والاستاذ رضا عبدالولي اعضاء اللجنة التنموية لطريق عليافة.