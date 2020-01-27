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شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى من الحوثيين خلال هجوم للقوات الحكومية بتعز والان مع التفاصيل
الإثنين 27 يناير 2020
قتل وجرح عدد من مليشيا الحوثي في إحدى جبهات محافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم.
وأضافت مصادر محلية، أن القوات الحكومية هاجمت مواقع الحوثيين في جبل هان بجبهة الضباب.
وأسفرت المعارك بين الجانبين سقوط قتلى وجرحى في صفوف مليشيا الحوثي.
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