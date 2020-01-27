شكرا لقرائتكم خبر عن الصين.. ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 80 شخصا والان مع التفاصيل

الإثنين 27 يناير 2020 قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين في بيان على موقعها الإلكتروني إن عدد الوفيات بالصين نتيجة فيروس كورونا الذي تم اكتشافه في نهاية العام الماضي ارتفع إلى 80 شخصا.

وأضافت أن عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس ارتفع إلى 2744 حالة بحلول 26 يناير . Advertisements خصصت لوزارة المالية الصينية ولجنة الصحة الوطنية 60.33 مليار يوان (8.74 مليار دولار) للمساعدة في احتواء تفشي فيروس كورونا. وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن تفشي الفيروس إلى 80 اليوم ومددت الحكومة عطلة رأس السنة القمرية الجديدة. وأغلقت المزيد من الشركات الكبرى أبوابها أو طلبت من الموظفين العمل من المنزل في محاولة للحد من انتشار المرض

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