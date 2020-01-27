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شكرا لقرائتكم خبر عن القديمي: وصول أسلحة إيرانية إلى مليشيا الحوثي عبر ميناء الحديدة والان مع التفاصيل
الإثنين 27 يناير 2020
أكد المسؤول في الحكومة الشرعية، اليوم الإثنين، أن أسلحة إيرانية وصلت إلى ميليشيا الحوثي الإرهابية عبر ميناء الحديدة، غربي البلاد.
وبين وكيل أول محافظة الحديدة وليد القديمي، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، أن كميات من السلاح والصواريخ الإيرانية النوعية الحديثة وصلت إلى ميليشيات الحوثي عبر ميناء الحديدة.
وأكد القديمي ضرورة "تحرير الحديدة وموانئها من قبضة الحوثيين، وإنهاء إنقلابهم ومنع وصول أي دعم عسكري، وكسرهم في فتره وجيزة"
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