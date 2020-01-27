شكرا لقرائتكم خبر عن البيضاء.. قوات الجيش اليمني تصد هجوما للمليشيا في جبهة قانية والان مع التفاصيل

الإثنين 27 يناير 2020 صدت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، اليوم الإثنين، 27/كانون الثاني/2020، هجوما حوثيا على مواقعها في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وقالت مصادر ميدانية إن المليشيا شنت هجوما كبيرا تحت غطاء مدفعي كثيف على مواقع لقوات الجيش في جبهة قانية بمديرية الوهبية شمالي البيضاء. Advertisements وأضافت المصادر أن مواجهات عنيفة اندلعت إثر الهجوم وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا. وأشارت المصادر إلى أن تبادلا للقصف المدفعي العنيف أعقب المواجهات التي استمرت لساعات. وتشهد الجبهة، منذ أشهر، مواجهات متقطعة بين القوات الحكومية والانقلابيين

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