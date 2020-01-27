بالصور.. مسؤول بتعز يدشن الدورة التدريبية للمسح المتعدد لعدد من القطاعات الحكومية

الإثنين 27 يناير 2020

دشن وكيل محافظة تعز الاستاذ محمد عبدالعزيز الصنوي، الدوره التدريبية للمسح المتعدد لعدد من القطاعات الحكومية بالمحافظة والذي سينفذه الجهاز المركزي للاحصاء بالمحافظة بمشاركة منظمة الهجرة الدولية باليمن.



وفي التدشين أكد الوكيل الصنوي على أهمية المسح والاحصاء ودقته في رسم خطط التنمية وتلبية احتياجات المحافظه مؤكدا اهتمام ودعم السلطه المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة الاستاذ نبيل شمسان للجهاز المركزي للاحصاء للقيام بمهامه والذي سيكون مرجعية للمعلومات لكل المكاتب والقطاعات الحكومية المختلفة عند اعداد وبناء الخطط والدراسات المستقبلية.

وثمن الصنوي الجهود الذي يقوم بها الجهاز المركزي للاحصاء في عملية الاحصاء وجمع المعلومات وتبنيه لمثل هذه الدورات التي تعزز المهارات في عملية المسح ودقة المعلومات مشيدا بدور المنظمات المحليه والدولية ومنها منظمة الهجرة الدولية باليمن في التعاون مع الجهاز المركزي للاحصاء في ظل الظروف الراهنة وحاجة الجهاز الى الدعم والمساندة في انجاز المهام الموكلة اليه في خدمة المحافظة.

من جانبه أوضح مدير عام فرع الجهاز المركزي للإحصاء خالد الاصبحي الى أهمية المسح كونه اداه لتقييم وجمع معلومات من مصادر موثوقة وتدعيم الاحتياجات الانسانيه والتنمية المستدامة بمعلومات دقيقة وذلك عبر فرق مسح ميداني مدربة على ذلك مشيرا بأن الجهاز المركزي للاحصاء سيقوم بالاشراف والمتابعه وتسهيل عمل الفرق والباحثين لتكون نتائج المسح ملبيه للاحتياجات الحقيقية للمحافظه في شتى المجالات.

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كما أشار منسق الهجره الدوليه بالمحافظه مروان الشيباني الى اهميه التدريب للباحثين في المسح المتعدد وجمع المعلومات ومايترتب عليه من رسم سياسات مستقبليه تبنى عليها الخطط اللازمة للتنمية وعدد من الجوانب الانسانية.

هذا وستستمر الدوره التدريبيه لمدة خمسة ايام سيكتسب فيها المشاركين العديد من المهارات والخبرات اللازمة ميدانيا في حصر وجمع معلومات الاستبيانات للمديريات والقطاعات المستهدفه بالمحافظة