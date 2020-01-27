أزمة جديدة في مادة الغاز المنزلي بالعاصمة صنعاء

الإثنين 27 يناير 2020

تشهد العاصمة صنعاء أزمة خانقة في مادة الغاز، حيث انعدمت المادة في الكثير من محطات ومعارض تعبئة الغاز.



وقالت مصادر محلية إن أن عشرات السيارات، وخاصة الباصات التي تعمل بمادة الغاز، شوهدت في طوابير طويلة أمام بعض محطات تعبئة الغاز التي ما زالت المادة متوافرة في خزاناتها بعدد من شوارع العاصمة الرئيسة.

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وأشارت المصادر أن مادة الغاز المنزلي أصبحت شبه منعدمة في العاصمة صنعاء، ما ضاعف سعرها في السوق السوداء إلى ثمانية آلاف ريال للأسطوانة الواحدة.

وتابعت المصادر أن سعر أسطوانة الغاز بلغ 4000 ريال عبر عقال الحارات ولكنه معدوم خلال هذه الفترة.

وتسعى المليشيات إلى إنعاش السوق السوداء التي تديرها قياداتها، حيث تصل فيها قيمة أسطوانة الغاز إلى مستويات يعجز المواطن العادي عن شرائها