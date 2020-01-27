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قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينيا من جنين

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اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 12 فلسطينيًا من محافظة جنين، بينهم أربعة أخوة.

وأفادت مصادر محلية في جنين ، أن قوات الاحتلال اعتقلت ابراهيم عماد العامر من مخيم جنين، والأسيرين المحررين الأخوين نضال وأيوب يعقوب انفيعات من بلدة يعبد.

كما اعتقلت تلك القوات من بلدة برطعة 9 شبان، وهم: الشقيقان منير ومحمد ناصر قبها، وبرهان عزات قبها، ومصطفى يحيى، ومحمد عبد النور، ومنتصر فريد، ومحمد ابراهيم، وأيمن توفيق، ويوسف عصام.

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