شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينيا من جنين والان نبدء بالتفاصيل
اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 12 فلسطينيًا من محافظة جنين، بينهم أربعة أخوة.
وأفادت مصادر محلية في جنين ، أن قوات الاحتلال اعتقلت ابراهيم عماد العامر من مخيم جنين، والأسيرين المحررين الأخوين نضال وأيوب يعقوب انفيعات من بلدة يعبد.
كما اعتقلت تلك القوات من بلدة برطعة 9 شبان، وهم: الشقيقان منير ومحمد ناصر قبها، وبرهان عزات قبها، ومصطفى يحيى، ومحمد عبد النور، ومنتصر فريد، ومحمد ابراهيم، وأيمن توفيق، ويوسف عصام.
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