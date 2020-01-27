شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ 184 من المهاجرين فى البحر المتوسط والان نبدء بالتفاصيل

قالت منظمة "أطباء بلا حدود" العاملة في المجال الطبي والإنساني، إنه تم إنقاذ 184 شخصا من المهاجرين، منهم 102 تم إنقاذهم قبالة السواحل الليبية و الـ82 الآخرين فى المياه الإقليمية التابعة لمالطا، وأضافت المنظمة - في بيان، أوردته قناة "روسيا اليوم"، الاثنين، أن عمليات الإنقاذ تمت عبر الفرق والسفن لمدة تصل إلى 72 ساعة.

وتعتبر ليبيا محطة للمهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة يأتون من دول إفريقية عبر الصحراء الليبية، في طريقهم إلى أوروبا أو البقاء في ليبيا والعمل بها بطرق غير شرعية.