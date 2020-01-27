شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ 184 من المهاجرين فى البحر المتوسط والان نبدء بالتفاصيل
قالت منظمة "أطباء بلا حدود" العاملة في المجال الطبي والإنساني، إنه تم إنقاذ 184 شخصا من المهاجرين، منهم 102 تم إنقاذهم قبالة السواحل الليبية و الـ82 الآخرين فى المياه الإقليمية التابعة لمالطا، وأضافت المنظمة - في بيان، أوردته قناة "روسيا اليوم"، الاثنين، أن عمليات الإنقاذ تمت عبر الفرق والسفن لمدة تصل إلى 72 ساعة.
وتعتبر ليبيا محطة للمهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة يأتون من دول إفريقية عبر الصحراء الليبية، في طريقهم إلى أوروبا أو البقاء في ليبيا والعمل بها بطرق غير شرعية.
كانت هذه تفاصيل خبر إنقاذ 184 من المهاجرين فى البحر المتوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.