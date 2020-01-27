شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: ارتفاع وفيات «كورونا» إلى 81 والان نبدء بالتفاصيل

ارتفع عدد حالات الوفاة الناتجة عن الاصابة بفيروس كورونا الجديد إلى 81 شخصا على الأقل. وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، سجل 769 حالة إصابة جديدة مؤكدة و 3806 حالات جديدة يشتبه بإصابتها و 24 حالة وفاة جديدة جراء المرض جميعها بمقاطعة هوبي بوسط الصين. وأضافت اللجنة أن 51 شخصًا تعافوا من الإصابة، ولا يزال هناك ما إجماليه 5794 مريضًا يشتبه بإصابتهم بالفيروس.

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