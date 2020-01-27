ماذا تعرف عن يوم الجمهورية الهندي؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحتفل الهند في 26 يناير/كانون الثاني كل عام بيوم الجمهورية الهندي، وهو احتفال بتاريخ تفعيل العمل بالدستور الهندي الذي كان فاصلا بين حقبتي الاستعمار والحرية.

وحققت الهند استقلالها في 15 أغسطس/آب 1947 بعد مقاومة سلمية وعصيان مدني من قبل المهاتما غاندي، وبعدها لم يكن هناك دستور دائم يحكم البلاد، فتم تعيين لجنة لصياغة دستور دائم وإلغاء العمل بوثيقة 1935.