ألمانيا تدافع عن بقاء قواتها بالعراق: خطر داعش لم ينته بعد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دافعت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب-كارنباور عن مهمة قوات بلادها في العراق التي تساهم في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي.



وقالت كرامب-كارنباور في تصريحات لصحيفة "أوجسبورجر ألجماينه" الألمانية، الإثنين: "نكافح هناك ضد داعش؛ أي ضد منظمة إرهابية مفزعة"، معربة عن معارضتها التقديرات التي تدعو لتقليل الضغط في عملية المكافحة.

ورفضت تقليل حدة كفاح التنظيم الإرهابي بحجة أن داعش صار أضعف، قائلة: "في الواقع الخطر لم ينته بعد. في العام الماضي ارتفع عدد الهجمات مجددا".

Advertisements

وأضافت: "إذا تراخينا في هذه المعركة، سيتعين علينا توقع أن داعش ستكون قادرة مجددا على توجيه ضربات أقوى في أوروبا"، موضحة أن مشاركة ألمانيا في العراق تصب لذلك في صميم المصلحة القومية.

واستأنف الجيش الألماني، الأحد، تدريب القوات المسلحة الكردية شمالي العراق بعد توقف مؤقت بسبب التصعيد في النزاع بين إيران والولايات المتحدة.

وعلى الصعيد نفسه، لا يزال التدريب معلقا في وسط العراق، حيث انسحب الجنود الألمان وقوات من دول أخرى بعد مقتل قائد فيلق القدس في مليشيا الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في غارة جوية أمريكية ليلة 3 يناير/كانون الثاني الجاري.