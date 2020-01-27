مباحثات سودانية أمريكية بالخرطوم تتناول العلاقات وتطورات الأوضاع

كشفت مصادر برئاسة الوزراء السودانية أن مباحثات تعقد، اليوم الإثنين، بين الخرطوم وواشنطن تتناول تطورات الأوضاع والعلاقات بين البلدين.

وقالت المصادر لـ"العين الإخبارية" إن مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية تيبور ناجي وصل إلى السودان صباح اليوم في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وأوضحت أن تيبور سيعقد جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك ورئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان ووزير الأوقاف الدينية نصر الدين مفرح.

وكانت تقارير إعلامية أشارت إلى أن مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية تيبور ناجي سيزور كلا من جمهورية أفريقيا الوسطى وإثيوبيا وكينيا وجنوب السودان والسودان، خلال الفترة من 15 إلى 29 يناير/كانون الثاني الجاري.

وحسب ما كان مخططا للزيارة فإن "تيبور" سيلتقي كبار المسؤولين الحكوميين والشركاء الدوليين وممثلي المجتمع المدني في تلك الدول.

Advertisements

وتركز زيارة المسؤول الأمريكي على أهمية تعزيز الحكم الرشيد والمؤسسات الديمقراطية القوية وتعزيز السلام والأمن الإقليميين ومكافحة الفساد وإقامة روابط تجارية واستثمارية أقوى، وفق المصادر ذاتها.

والخميس، التقى رئيس الوزراء السوداني وفدا رفيعا من الكونجرس الأمريكي، في أول زيارة رسمية للخرطوم منذ عزل عمر البشير أبريل/نيسان الماضي.

وفي ديسمبر/كانون الثاني الماضي، قالت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، في تقرير، إن حكومة السودان واصلت متابعة عمليات مكافحة الإرهاب إلى جانب الشركاء الإقليميين، بما في ذلك عمليات مواجهة التهديدات التي تستهدف مصالح الولايات المتحدة والموظفين الأمريكيين.

وبينت أن التصنيف الأمريكي للسودان كدولة راعية للإرهاب يضع عبئا اقتصاديا وسياسيا هائلا على حكومة تعمل على قيادة السودان إلى الديمقراطية.

وأوصت بأن على واشنطن أن تعلم أن حذف السودان من قائمة الدول راعية الإرهاب صار ضرورة ملحة.

ونصحت بأنه بدلا من عزل ومعاقبة الحكومة المدنية الجديدة، يجب على المجتمع الدولي أن يساعد في تفكيك شبكات العمليات المصرفية والإرهابية.

ووضعت الولايات المتحدة السودان ورئيسه السابق عمر البشير، الذي وجهت إليه المحكمة الجنائية الدولية اتهامات بارتكاب جرائم حرب، على قائمة الدول الراعية للإرهاب منذ عام 1997.