شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منغوليا تغلق حدودها مع الصين بعد تفشي "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أقدمت منغوليا على إغلاق نقاط عبور السيارات والمشاة عند حدودها البرية مع الصين ومدارسها في مسعى لكبح انتشار فيروس مميت أصاب أكثر من 2500 شخص حتى الآن.



وقال نائب رئيس الوزراء إنختوفيشين أولزيسايخان ”يمنع على السيارات والمشاة عبور الحدود الصينية”، مشيرا إلى أن المدارس والجامعات ستبقى بدورها مغلقة حتى الثاني من آذار/مارس، فضلا عن منشآت عامة أخرى.

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