قرقاش: الإمارات نجحت في تحدي التنمية والازدهار ليس بالنفط وحده

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يناير 2020
أبو ظبي - الخليج 365
أكد وزير الشؤون الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، الدكتور أنور قرقاش، أن الإمارات نجحت في تحدي التنمية والازدهار، ليس بالنفط وحده.
وقال الدكتور أنور، إن نجاح الإمارات في تحدي التنمية والازدهار جاء بل عبر رؤية وجهد قيادة واعية أدركت مبكراً معالم النموذج الناجح.
وأضاف قرقاش، في سلسلة تغريدات، عبر حسابه على "تويتر"، الإثنين: "نجحت الإمارات في تحدي التنمية والازدهار، ليس بالنفط وحده، فالعديد من الدول النفطية أهدرت الفرص التي لاحت أمامها ولم تستثمر الثروة لبناء الازدهار والتنوع الاقتصادي المنشود، ولم تؤسس للمجتمع المنفتح الذي يحاكي تطلعات الأجيال الشابة".
وتابع : "بل نجحت الإمارات عبر رؤية وجهد قيادة واعية ورشيدة أدركت مبكراً معالم النموذج الناجح. ونجحت من خلال قراءة واعية للعالم حولها ومن خلال الالتزام بالاقتصاد الحر والتنافسي وما يستلزمه ذلك من حوكمة رشيدة مرتكزة إلى العدالة والشفافية".
واختتم "ونجحت لأنها تبنت مساراً اجتماعياً منفتحاً على العالم، متسامحاً مع القوميات والأديان، رافضاً التطرف والعنصرية. قناعات أنتجت مجتمعا جاذبا وممارسات أثمرت نموذجاً مزدهراً ينطلق من الخليج العربي ليُلهم العالم العربي والمحيط الإقليمي".
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