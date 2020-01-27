اليوم صرف ملفات الراغبين فى التطوع بصفوف القوات المسلحة

صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى فى الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المتطوعين للانضمام لصفوف القوات المسلحة وكذلك الأدلاء (قصاصى الأثر) لصالح قوات حرس الحدود اعتباراً من اليوم الاثنين.حيث بدأت اليوم القوات المسلحة المصرية، في صرف ملفات التطوع بمناطق التجنيد، وحتى يوم الخميس الموافق 27/2/2020، حيث يبدأ قبول ملفات التطوع للقوات المسلحة بمناطق التجنيد والتعبئة بعد استيفاء واستكمال المستندات، اعتبارا من يوم السبت الموافق 1/2/2020 وحتى يوم الخميس الموافق 5/3/2020، وهو ما

وبالنسبة للأدلاء (قصاصي الأثر) فيتم صرف وتقديم ملفات التطوع لصالح قوات حرس الحدود بمكتب مخابرات وأمن حرس حدود أسوان ومقرها محافظة أسوان خلف الاستاد الرياضى، اعتباراً من اليوم الإثنين وحتى يوم الخميس الموافق 27/2/2020 ، على أن يتم قبول الملفات بعد استيفاء واستكمال المستندات اعتبارا من يوم السبت الموافق 1/2/2020وحتى يوم الخميس الموافق 5/3/2020.

وتيسيراً على راغبى التطوع خصصت إدارة التجنيد والتعبئة أماكن عديدة لصرف الملفات، حيث يتم سحب ملفات التطوع من مجمع خدمة المواطنين بإدارة التجنيد والتعبئة بحلمية الزيتون، وبمناطق التجنيد والتعبئة فى (القاهرة والجيزة والإسكندرية والزقازيق وأسيوط وطنطا وقنا والمنصورة والمنيا ) وأقسام التجنيد والتعبئة بالمحافظات الغير متواجد بها مناطق تجنيد وتعئبة .

وتتضمن شروط التقدم:

الحاصلون على الإعدادية العامة وما يعادلها (الأزهرية / المهنية / الرياضية) بمجموع 60% كحد أدنى .

Advertisements

وبالنسبة للفئات المطلوبة للأدلاء (قصاصي الأثر) لصالح قوات حرس الحدود فيقبل الحاصلين علي الإعدادية العامة ومايعادلها / راسبي الإعدادية / الحاصلين علي الشهادة الابتدائية / الملمين بالقراءة والكتابة علي أن يكونوا من قاطنى محافظات أسوان / قنا والمناطق الصحراوية المحيطة بهما .

ويشترط على المتطوع أن يكون مصرى الجنسية ومن أبوين مصريين وليس عن طريق التجنس، وأن يكون حسن السير والسلوك، وألا يكون متزوجاً أو سبق له الزواج ولن يسمح له بالزواج إلا بعد إنتهاء فترة التدريب المقررة بنجاح، وعلى ألا يقل سن المتطوع عن 15 عام ولا يزيد عن 25 عام وبالنسبة لأدلاء قصاصى الاثر لا يقل سن المتطوع عن 17 سنة ولا يزيد عن 25 عام عند الالتحاق فى 22/8/2020.

ويشترط موافقة ولى الأمر لمن هو أقل من 18 سنة وأن يكون لائقا طبياً ويجتاز جميع الاختبارات المحددة للقبول، وألا يقل الطول عن 165 سم ، وألا يقل الحد الأدنى للقبول عن 60% من إجمالي الدرجات، ولا يسمح بقبول متطوعين سبق رفتهم من إحدى المنشآت التعليمية بالقوات المسلحة لأى سبب من الأسباب.

ومن المستندات المطلوبة

صورة طبق الأصل من الشهادة الإعدادية معتمدة ومختومة أو مستخرج رسمى معتمد ومختوم على أن يقدم الأصل عند الالتحاق – شهادة الميلاد مميكنة حديثة الإصدار – صورة بطاقة الرقم القومى فى حالة بلوغ الشاب 16 سنة – صورة الموقف التجنيدى لمن حل عليه الدور للتجنيد – صحيفة الحالة الجنائية + صورة منها - 8 صورة فوتوغرافية حديثة 4x 6 ألوان – صورة بطاقة الرقم القومى للوالد والولدة أو ولى الأمر– بيان القيد العائلى للوالد مميكن حديث الإصدار + صورة منه ) فضلاً عن باقى المستندات المتواجدة بالحافظة التى يتسلمها الشاب من منافذ التوزيع.