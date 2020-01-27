خالية من السكان.. ووهان المدينة الموبوءة بـ"كورونا".. وطبيب مصري: "مرعوبين ولو موتنا هيحرقوا جثثنا"

قالت وسائل إعلام صينية إن أكثر من 5 ملايين شخص فروا من مدينة ووهان الموبوءة التي بدأ فيها تفشى فيروس كورونا قبل أن ينتقل إلى مناطق عدة فى الصين، والعالم، مما تظهر المدينة شبه خالية من السكان.

وحسب موقع سكاى نيوز، صرح عمدة ووهان عاصمة مقاطعة هوبي وسط الصين، تشو شيان وانج، أن 5 ملايين من سكان المدينة فروا منها، قبيل فرض السلطات الصينية الإغلاق التام عليها، على ما أوردت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية، مساء الأحد.

ومازال أعداد المصابين والوفيات في تزايد مستمر جراء كورونا ما جعل القلق يتملك من أعصاب العرب المصريين في ووهان.

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وقال الدكتور المصري مروان الفقي الذي يدرس في جامعة "Huazhong Agricultural University" بالمدينة الموبوءة، "أعصابنا تعبت من الخوف ومرعوبين، مصاريف العلاج عالية جدا، محدش يقدر عليها، إنقذونا قبل ما نتبهدل، لأن لو حد مات نقل الجثة غالي جدا، فممكن يكون مصيرنا حرق الجثث"، وفقا لقول "الفقي" لـ"الوطن".

تمكن الدكتور رامي الفقي، بمعاونة الشاب الليبي عماد بوشكم، من تصوير مقطع فيديو وبعض الصور، التي تنقل المشهد داخل شوارع ووهان، وسبل الحكومة الصينية لتطهير الشوارع وتعقيمها للحد من انتشار الفيروس.

ويوضح الفيديو شكل شوارع ووهان في تمام السابعة مساءً، التي أصبحت خالية تماما، بعدما التزم الجميع منازلهم، ويظهر السيارات التي تسير وتنشر مطهر ومعقم للجو.