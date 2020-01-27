بولتون: ترامب ربط مساعدة لأوكرانيا بتحقيقها بشأن بايدن

أكد المستشار السابق للأمن القومي الأميركي ​جون بولتون​ في مسودة كتاب أن "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أراد تجميد مساعدة عسكرية ل​أوكرانيا​ إلى أن تفتح كييف تحقيقاً بشأن خصمه المحتمل في ​الانتخابات الرئاسية​".

وطالب الديموقراطيون باستدعاء بولتون وشخصيات أخرى في مراكز مهمة في إدارة ترامب للإدلاء بإفادتهم في المحاكمة الهادفة إلى تحديد مصير ترامب في الرئاسة الجارية في مجلس الشيوخ.