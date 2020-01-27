بولتون: ترامب ربط مساعدة لأوكرانيا بتحقيقها بشأن بايدن

أكد المستشار السابق للأمن القومي الأميركي جون بولتون في مسودة كتاب أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب أراد تجميد مساعدة عسكرية لأوكرانيا إلى أن تفتح كييف تحقيقاً بشأن خصمه المحتمل في الانتخابات الرئاسية".
وطالب الديموقراطيون باستدعاء بولتون وشخصيات أخرى في مراكز مهمة في إدارة ترامب للإدلاء بإفادتهم في المحاكمة الهادفة إلى تحديد مصير ترامب في الرئاسة الجارية في مجلس الشيوخ.
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