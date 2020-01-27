اردوغان: تركيا والجزائر تمضيان قدما لتوقيع اتفاق تجارة حرة ورفع حجم التبادل التجاري

لفت الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​ إلى أنّ "​تركيا​ و​الجزائر​ ستواصلان السير بخطى سريعة وثابتة لتحقيق هدفهما المشترك، ولتحقيق أهدافنا الاقتصاديّة، وينبغي أوّلًا إزالة العوائق الّتي تحدّ من إمكاناتكم".

وركّز في كلمة له خلال منتدى الأعمال التركي الجزائري في العاصمة الجزائر، على أنّ "عدم وجود اتفاقيّة تجارة حرّة بين تركيا والجزائر رغم الروابط القوية والمتجذّرة يُعدّ نقصًا كبيرًا، لكن إن شاء الله سيتمّ اتخاذ الخطوات اللّازمة بسرعة"، كاشفًا "أنّه قرّر مع نظيره الجزائري ​عبد المجيد تبون​ رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 5 مليارات دولار، وتأسيس مجلس تعاون رفيع المستوى بين البلدين".

وأعرب اردوغان عن ثقته بأنّ "مجلس التعاون المذكور سيحقّق قفزات كبيرة في العلاقات بين البلدين"، مشيرًا إلى أنّ "الشركات التركيّة أنجزت 377 مشروعًا في الجزائر بقيمة 16.1 مليار دولار، وأنّ الشركات التركيّة تحتلّ المركز الثامن كأكثر شركات تنفيذًا لمشاريع التعهدات في الجزائر". وأكّد "رغبة تركيا في تعزيز التعاون مع الجزائر في مجال الصناعات الدفاعيّة في هذه الفترة الّتي تشهد توترات إقليميّة"، مشدّدًا على أنّ "تركيا تهدف لرفع حجم التجارة مع القارة الإفريقية إلى 50 مليار دولار".