طالب ممثلو ​مجلس النواب​ السبعة في قضية عزل الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ مجلس الشيوخ بإستدعاء مستشار الامن القومي السابق للبيت الأبيض ​جون بولتون​ ليدلي بشهادته في محاكمة الرئيس. وبدأ ​مجلس الشيوخ الاميركي​ في الاسبوع الماضي محاكمة ترامب بتهمتي سوء استغلال ​السلطة​ وعرقلة عمل ​الكونغرس​. ويمكن لمجلس الشيوخ أن يعزل ترامب عن السلطة بشرط أن تصوت لصالح إزاحته عن منصبه أغلبية الثلثين فيما يتكون المجلس من 53 جمهوريا و47 ديمقراطيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس النواب الأميركي يطالب بشهادة بولتون في محاكمة ترامب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.