الأمن العام: توقيف 9 أشخاص خلال أسبوع لإرتكابهم أفعالا جرمية مختلفة

أعلنت المديرية العامة للامن العام، عن توقيف7 اشخاص بجرم ​تزوير مستندات​ سفر لتسهيل انتقال اشخاص من ​لبنان​ الى دول اوروبية، آسيوية وافريقية - شخص بجرم تأمين عاملات بطريقة غير شرعية - شخص بجرم استعمال مستندات غير عائدة له.

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