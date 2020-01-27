فياض: الحكومة اداة ضرورية لوقف مسار الانحدار المالي والاقتصادي

إستغرب عضو ​كتلة الوفاء للمقاومة​ النائب ​علي فياض​ "إصرار البعض على ​إطلاق النار​ على ​الحكومة​ الجديدة قبل أن تنال الثقة أو أن تنطلق في طرح رؤيتها وتصوراتها لمعالجة التحديات، وفي طليعتها التحدي المالي الاقتصادي"، معتبراً أن "الموقف الذي يطلقه هؤلاء بأنهم لا يريدون الحكومة، هو موقف عبثي وغير عقلاني ويتناقد مع المصلحة الوطنية، وهو لا يصيب القوى التي أدت دوراً رئيسياً في ​تشكيل الحكومة​، وإنما يصيب على نحو أساس المصلحة الوطنية اللبنانية، وكل هذه المحاولات الجادة التي نسعى من خلالها إلى معالجة هذا المأزق الكارثي على المستويين المالي والاقتصادي".

وفي تصريح له، شدد النائب فياض على أن "هذه الحكومة هي أداة ضرورية لوقف مسار الانحدار المالي والاقتصادي، وبالتالي فإن الذي لا يريد حكومة، يريد أن يدخلنا مجدداً في حالة من المراوحة والتعقيدات، ومن غير الصحيح أن هذه الحكومة هي نسخة طبقة الأصل عن الحكومات السابقة، فهناك اختلافات جذرية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار، ولا يجوز بحال من الأحوال أن تطلق هكذا تقويمات عبثية لا معنى لها على المستوى السياسي والشعبي ضد هذه الحكومة".

