توجه عضو كتلة "الكتائب" النائب ​الياس حنكش​ إلى "زملائي النواب المشاركين اليوم، وكل من يتباهى ب​الموازنة​"، سائلا "كيف ستعتلون المنبر وتستفيضون في مناقشتها، وهي من من أسباب ​الثورة​ ويتيمة بلا أب أو أم فالوزراء الموجودون لم يطلعوا عليها أساساً ولا يحق لهم الكلام والدفاع عنها وفق المادة 64 من ​الدستور​ أما الوزراء المعنيون فأسقطتهم الثورة".

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كانت هذه تفاصيل خبر حنكش للنواب المشاركين بجلسة الموازنة:كيف ستستفيضون في مناقشتها وهي من أسباب الثورة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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