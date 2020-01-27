الجيش السوري يسيطر على عدد من البلدات بريف إدلب

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​سوريا​ بأن "وحدات ​الجيش السوري​ تواصل التقدم و تسيطر على بلدات معصران و خربة مرنان وتل الشيخ ب​ريف إدلب الجنوبي​ الشرقي وقد عثرت على شبكة من الأنفاق كان يستخدمها المسلحون بالإضافة إلى كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة".

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