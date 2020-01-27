رأى النانب ​ميشال ضاهر​ ان "مقاربة موضوع استعادة الاموال المنهوبة بجدّية وفعاليّة، يستوجب من ​المتظاهرين​ الاستعاضة عن ​قطع الطرقات​ بمراسلة ​الحكومة​ السويسرية عبر كتاب يجولون به على النواب لتوقيعه وسوف أكون أوّل الموقّعين والداعمين، خاصة وأن التعطيل يلتهم ​الليرة​ وودائع اللبنانيين".

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كانت هذه تفاصيل خبر ضاهر دعا المتظاهرين لمراسلة الحكومة السويسرية عبر كتاب يجولون به على النواب لتوقيعه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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