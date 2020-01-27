يعقوبيان: سأقاطع جلسات إقرار الموازنة نزولًا عند رغبة اكثرية مجموعات الثورة

لفتت النائب ​بولا يعقوبيان​ إلى ان "​حكومة​ لم تنل الثقة بعد، تحضر الى ​المجلس النيابي​ لتدافع عن ميزانية لم تحضرها في حين ان المطلوب الان هو خطة طوارى إنقاذية جدية يكون الإنفاق هذه ​السنة​ ترجمة لها"، معتبرة انها "جلسة غير منطقية بغض النظر عن دستوريتها". وأعلنت انه "سأقاطع جلسات إقرار ​الموازنة​ نزولًا عند رغبة اكثرية مجموعات ​الثورة​".

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