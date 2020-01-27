نصار: يمكنكم ان تسحقونا ولكنكم لن تأخذوا توقيعنا

رأى النائب ​أنيس نصار​ أن "سلطة فاشلة انبتت موازنة فاشلة". وشدد في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي على انه "يمكنكم ان تسحقونا ولكنكم لن تأخذوا توقيعنا".

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