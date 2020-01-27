الرئيس عون التقى نجم وعبود والياس وبحث مع عكر بالتطورات العامة في البلاد

التقى رئيس الجمهورية ميشال عون، في قصر بعبدا، نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، وبحث معها بالتطورات العامّة في البلاد وعمل المؤسّسات التابعة لوزارة الدفاع.
واستقبل الرئيس عون وزيرة العدل ماري كلود نجم، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، ورئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس، وعرض معهم لعمل المؤسّسات القضائيّة لاسيما لجهة تفعيل المحاكم والإسراع في إصدار الأحكام.
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