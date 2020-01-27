الرئيس عون التقى نجم وعبود والياس وبحث مع عكر بالتطورات العامة في البلاد

التقى رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، في قصر بعبدا، نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني ​زينة عكر​، وبحث معها بالتطورات العامّة في البلاد وعمل المؤسّسات التابعة ل​وزارة الدفاع​. واستقبل الرئيس عون وزيرة العدل ​ماري كلود نجم​، رئيس ​مجلس القضاء الأعلى​ القاضي ​سهيل عبود​، ورئيس ​مجلس شورى الدولة​ القاضي فادي الياس، وعرض معهم لعمل المؤسّسات القضائيّة لاسيما لجهة تفعيل المحاكم والإسراع في إصدار الأحكام. إضغط للمزيد

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