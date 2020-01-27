أعلن النائب ​نديم الجميل​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أنه يخجل "مِمَن يدّعون تمثيل الشعب، ويعملون ضد إرادته وغصباً عنه. بِدعة دستورية في إقرار موازنة غير واقعية أمام ​حكومة​ لم تنل لا ثقة المجلس و لا ثقة الشعب. لن نشارك".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نديم الجميل أعلن أنه لن يشارك في جلسة مناقشة الموازنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.